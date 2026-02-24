Sanremo 2026 la scaletta della prima serata | apre Ditonellapiaga e chiudono Lda e Aka 7even tutti gli ospiti e i cantanti in ordine di uscita

Sanremo 2026, la prima serata si apre con le esibizioni di Ditonellapiaga, che porta un sound energico, e si conclude con le performance di Lda e Aka 7even, entrambi molto attesi dal pubblico. La causa principale di questa scaletta varia tra le scelte artistiche e la volontà di coinvolgere gli artisti più giovani. Oltre ai cantanti, ci saranno anche ospiti speciali e momenti sorprendenti, creando un ritmo che tiene tutti con il fiato sospeso. La serata continua con altri artisti in programma.

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2026. Durante la prima puntata di oggi, 24 febbraio, si esibiranno tutti e trenta i Big selezionati da Carlo Conti. I concorrenti in gara, solo per questa sera, saranno votati solo dalla Giuria della sala stampa, tv e web. Terminate le esibizioni, verrà stilata una classifica e saranno, poi, comunicate al pubblico le canzoni che si troveranno nelle prime cinque posizioni della (provvisoria) graduatoria, senza ordine di piazzamento. Alla co-conduzione della prima puntata, assieme a Conti e Laura Pausini (che ricordiamo sarà presente a tutte le serate) ci sarà l’attore turco Can Yaman, reduce dal successo di “ Sandokan ” di Rai1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

