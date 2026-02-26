Sanremo 2026 la classifica provvisoria della seconda serata | Paradiso LDA & Aka 7even Nayt Fedez & Masini ed Ermal Meta – Il video

Si è chiusa anche la seconda serata del Festival di Sanremo. I primi 15 artisti in gara si sono alternati sul palco con i tempi serrati dettati dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, affiancato dalle co-conduttrici Laura Pausini e Pilar Fogliati e dai co-conduttori Achille Lauro e Lillo. Al termine della serata, Conti ha annunciato i primi cinque artisti per gradimento, in ordine sparso e non di classifica definitiva, secondo il Televoto e la giuria delle Radio. Di seguito la classifica provvisoria dopo la seconda serata: Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. 🔗 Leggi su Open.online

Classifica Sanremo 2026 seconda serata, top 5: Tommaso Paradiso, LDA-Aka7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal MetaSi è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara.

Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: da Raf a Fedez & Masini, Ermal Meta, Levante, Patty Pravo, Arisa e Tommaso ParadisoSanremo 2026 è in programma dal 24 al 28 febbraio dell'anno prossimo, ma, di fatto, il Festival comincia già stasera.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata: chi sono i primi 5 cantanti; Sanremo 2026 la classifica, prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga.

Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: Tommaso Paradiso e Ermal Meta in top 5, ovazioni e polemiche. La classifica finaleQuindici cantanti in gara e un Festival da riscattare dopo un debutto 'moscio': cosa è successo nella seconda serata di Sanremo 2026, dalle esibizioni alla nuova classifica. libero.it

Classifica Sanremo 2026 seconda serata: chi ha votatoClassifica Sanremo 2026 seconda serata mercoledì 25 febbraio: ecco i migliori 5 che sono Fedez-Masini, Nayt, LDA & AKA 7Even, Ermal Meta e Tommaso Paradiso. gazzetta.it

Ermal Meta sul palco con Stella Stellina, un brano che spezza il cuore e fa riflettere. Il messaggio dell’artista per i bambini vittima della guerra. - facebook.com facebook

Il messaggio di Ermal Meta: "I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio" a #Sanremo2026 x.com