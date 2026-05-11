Storie segrete del Ghetto Ebraico | vicende misteri persecuzioni

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità ebraica di Roma ha radici che risalgono a più di duemila anni fa, rappresentando una delle più antiche del mondo. Nel corso dei secoli, questa comunità ha affrontato periodi di persecuzioni, restrizioni e segreti che si celano tra le sue vicende più antiche. Le storie del Ghetto Ebraico sono caratterizzate da vicende spesso sconosciute, legate a eventi storici e a misteri che si sono mantenuti nel tempo.

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La comunità ebraica di Roma è una delle più antiche del mondo e la sua storia attraversa oltre duemila anni di vita della città. Passeggiando tra i vicoli del Ghetto, scopriremo come una piccola comunità arrivata nell’antica Roma abbia saputo sopravvivere a imperi, papi, persecuzioni e.🔗 Leggi su Romatoday.it

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