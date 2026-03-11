Brescia | visite guidate ai sotterranei del castello tra misteri segrete e prigioni

A Brescia, sono in programma visite guidate di circa due ore nei sotterranei del castello. Durante l’itinerario si esplorano i passaggi segreti, le prigioni e le stanze nascoste che compongono la struttura. La visita permette ai partecipanti di scoprire le storie e i misteri legati al complesso fortificato senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

Visita guidata di 2 ore circa nei sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Il Castello di Brescia non è solo quello che vedi alla luce del sole. Oltre le imponenti mura e i giardini panoramici, esiste un mondo parallelo, fatto di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Brescia: visita alle 3 torri, ai sotterranei, alle segrete e alle prigioni del CastelloIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Al Castello Carlo V visite guidate e laboratori per bambini tra storia e archeologiaLECCE - Sabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal ministero della Cultura per promuovere la cultura del...

Tutti gli aggiornamenti su Brescia visite guidate ai sotterranei...

Temi più discussi: BAM Brescia Art Marathon; Giornate FAI di primavera 2026 a Brescia tra palazzi, chiese e percorsi urbani - Radio Bruno; Brescia, la cappella sistina bresciana: visita guidata alle chiese di San Cristo e Santa Maria in Calchera; Mostre / Adoremus, ultimi giorni per la Madonna della Pace.

Brescia: visite guidate ai sotterranei del castello tra misteri, segrete e prigioniVisita guidata di 2 ore circa nei sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Il Castello di Brescia non è solo quello che vedi alla ... bresciatoday.it

Brescia, torna il Dantedì di «SicComeDante»: il calendario degli eventiQuest’anno la novità è il partenariato con il Museo Diocesano di Brescia per valorizzare la raccolta di 86 chine dell’artista tedesco Anselm Roehr che illustrano, con grande originalità, l’intera Comm ... quibrescia.it

È successo questa notte tra via Costalunga e via Valbarbisona a Brescia: nell’auto c’erano tre ragazzi molto giovani, neopatentato il conducente - facebook.com facebook

A fondi perduti All’Università di Brescia dovevano assumere una risorsa per Geotecnica. Ma magicamente i soldi necessari sono spariti. E la carriera di una ricercatrice è stata ostacolata. Per ragioni politiche x.com