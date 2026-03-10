Gli studenti visitano il ghetto ebraico | Sulle tracce di Bassani

Gli studenti dell’istituto comprensivo Bentivoglio di Poggio Renatico hanno visitato il ghetto ebraico di Ferrara per scoprire l’eredità storica e culturale della comunità. Durante l’escursione, hanno osservato i luoghi simbolo e ascoltato spiegazioni sulla presenza ebraica nella città. L’attività si inserisce nel percorso di approfondimento dedicato alla memoria e alla storia locale.

I ragazzi dell’ istituto comprensivo Bentivoglio di Poggio Renatico riscoprono l’ eredità ebraica di Ferrara. Le classi terze delle medie hanno concluso le loro visite al ghetto e al cimitero ebraico di Ferrara guidati dagli esperti del Meis. "Il progetto didattico, che si è svolto il 4 e il 6 marzo, è stato reso possibile grazie al supporto finanziario dell’Avis di Poggio Renatico e del Comune di Poggio Renatico – fa sapere Livio Romagnoli di Avis –. L’associazione e il Comune hanno infatti coperto i costi dei biglietti d’ingresso, delle guide museali e del viaggio in treno per tutti gli studenti. Non è stata la solita gita scolastica. I ragazzi, accompagnati dai loro docenti, si sono immersi in un viaggio a ritroso nel tempo tra i vicoli del Ghetto ebraico e il silenzio suggestivo del Cimitero ebraico di via delle Vigne, a Ferrara". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

