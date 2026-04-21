A Brescia è stata inaugurata una mostra che approfondisce la storia della salute mentale e le violazioni dei diritti dei pazienti. L'esposizione si svolge nella Sala delle Rose dell’Hotel Vittoria in via X Giornate e resterà aperta al pubblico. La mostra presenta fotografie, documenti e materiali che raccontano il passato dei manicomi e le condizioni dei pazienti in quegli anni.

Un percorso espositivo dedicato alla storia della salute mentale e alle violazioni dei diritti dei pazienti si apre oggi a Brescia, nella Sala delle Rose dell’Hotel Vittoria in via X Giornate. L’iniziativa, promossa dal Comitato per i Diritti Umani Odv, resterà aperta fino al 25 aprile e mira a offrire uno spazio di riflessione su pratiche cliniche storicamente controverse come la detenzione coatta, l’uso di psicofarmaci e l’elettroshock. L’organizzazione che guida il progetto ha una base operativa milanese, ma manifesta una forte radicazione nel territorio bresciano, dove si concentra l’attività di volontariato per la tutela della psichiatria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, mostra sulla salute mentale: il volto oscuro dei manicomi

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