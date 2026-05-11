Il Maryland ha approvato una legge che vieta l’uso di prezzi algoritmici nei supermercati, ponendo fine alla pratica dello “surveillance pricing”. Questa metodologia consente ai negozi di modificare i prezzi tramite etichette elettroniche e di adattarli in base ai dati raccolti, come le carte fedeltà. La normativa mira a regolamentare queste pratiche, spesso invisibili ai clienti, che possono portare a rincari non annunciati sulla spesa quotidiana.

? Domande chiave Come fanno i supermercati a cambiare i prezzi tramite le etichette elettroniche?. Perché le carte fedeltà possono causare rincari invisibili sulla tua spesa?. Quali autorità italiane devono controllare la manipolazione dei prezzi algoritmici?. Come può il consumatore europeo difendersi dai prezzi personalizzati via app?.? In Breve In Italia GDPR e Antitrust vigilano sulla trasparenza delle strategie di prezzo algoritmiche.. Le etichette elettroniche nei punti vendita permettono variazioni di prezzo in tempo reale.. Programmi fedeltà e app raccolgono dati per definire profili di spesa individuali.. La normativa HB 895 del Maryland colpisce direttamente i servizi di consegna alimentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop al surveillance pricing: il Maryland vieta i prezzi algoritmici

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