Israele ha vietato l'accesso alla chiesa del Santo Sepolcro a un rappresentante religioso di rilievo, impedendogli di partecipare alla messa della Domenica delle Palme. È la prima volta da secoli che si verifica un simile divieto. La decisione è stata commentata da un leader politico italiano, che ha definito l'atto un'offesa ai credenti. La restrizione si inserisce in un contesto di tensioni legate al conflitto in corso nella regione.

Niente messa della Domenica delle Palme nella chiesa del Santo Sepolcro. Comincia nel peggiore dei modi l’ennesima Settimana Santa segnata dalla guerra. Il Patriarca latino di Gerusalemme ha fatto sapere in una nota che questa mattina la polizia israeliana ha impedito al cardinale patriarca Pierbattista Pizzaballa e al custode di Terra Santa monsignor Francesco Ielpo. La protesta del Patriarcato. La nota congiunta del Patriarcato e della Custodia di Terra Santa ha spiegato che “I due sono stat i fermati lungo il percorso, mentre procedevano privatamente” e sono stati poi “ costretti a tornare indietro”. Dopo secoli, quindi i capi della Chiesa latina in Terra Santa non hanno potuto celebrare la messa nella basilica in occasione della domenica delle palme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele vieta a Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Grave stop per la prima volta da secoli". Meloni: "Offesa ai credenti"

Articoli correlati

Israele non fa entrare Pizzaballa al Santo Sepolcro. Meloni: offesa ai credentiÈ un caso la decisione della polizia israeliana che ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della...

Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Motivi di sicurezza". Il Patriarcato: "Grave precedente"Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre...

Una raccolta di contenuti su Israele vieta a Pizzaballa di entrare...

Temi più discussi: Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; Pizzaballa: Nel buio della guerra vedere i germogli della presenza di Dio; Pasqua a Gerusalemme, se la guerra rovina la festa; Tra riti cancellati, paure e rinvii: la Pasqua sotto le bombe in Terra Santa.

Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente, mai successoPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it

La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mo ... ansa.it

“Il nostro Dio: Gesù, re della pace. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra”. Mentre in Terra Santa Israele impedisce al cardinale Pizzaballa e a padre Ielpo di entrare nella ch - facebook.com facebook

Esprimo la mia piena e convinta solidarietà al Cardinale Pizzaballa, a Padre Ielpo e ai religiosi ai quali le autorità israeliane hanno impedito oggi di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro. Quanto accaduto a Gerusalemme è grav x.com