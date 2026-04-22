Il Parlamento del Regno Unito ha approvato un disegno di legge chiamato Tobacco and Vapes Bill, che vieta il fumo ai nati dal 2009 in poi. La normativa prevede che questi individui non possano più acquistare sigarette in futuro. La legge rappresenta un intervento deciso per eliminare il consumo di tabacco tra le nuove generazioni. La misura è stata approvata ieri e mira a creare una generazione senza fumo.

Il Regno Unito mette al bando le sigarette per i più giovani. E il divieto sarà a vita. Il disegno di legge, denominato Tobacco and Vapes Bill, che è stato approvato ieri dal Parlamento britannico, promette un cambiamento storico destinato a creare una «smoke-free generation». E mentre si attende il via libera formale della Corona, l’iniziativa fa già discutere. Come funziona il divieto. I destinatari di questa «svolta» sono i giovani nati dopo il 1° gennaio 2009. La vendita di sigarette, prodotti a tabacco riscaldato ed e-cigarette sarà infatti proibita per sempre a questa fascia della Generazione Z e a quelle successive. Si tratta di una misura radicale poiché la soglia non si basa su una determinata età legale fissata per poter acquistare i prodotti, ma il divieto accompagnerà queste generazioni per tutto l’arco della vita.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Regno Unito vieta il fumo ai nati dal 2009: stop a vita alle sigarette, cosa cambia davvero

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