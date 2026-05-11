Step lo sciopero prosegue | Condotte antisindacali lavoratori sostituiti illegalmente

Lo sciopero dei lavoratori dell'appalto gestito da Professional Solution presso Step Spa di San Nicolò continua anche oggi, lunedì 11 maggio. I dipendenti denunciano condotte antisindacali e affermano che alcuni colleghi sono stati sostituiti illegalmente. La protesta coinvolge le lavoratrici e i lavoratori che rivendicano il rispetto dei loro diritti e protestano contro le pratiche ritenute scorrette dall'azienda.

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