San Giuliano Terme (PI), 23 marzo 2026 – Conto alla rovescia agli sgoccioli per l’avvio dei lavori per il rinnovamento della rete idrica di Gello. Uomini e mezzi entreranno in azione già mercoledì mattina (25 marzo) lungo via Dini dove sarà sostituita completamente la condotta idraulica per una lunghezza di 1.300 metri. L'intervento, un investimento di circa 900mila euro realizzato da Acque, permetterà di ridurre le perdite, migliorare la continuità dell’erogazione e garantire una distribuzione dell’acqua più efficiente e sicura, con benefici tangibili anche in termini di tutela della risorsa idrica. “Si tratta di un’opera strategica -... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori sull’acquedotto di Gello: saranno sostituiti 1,3 chilometri di condotte idrauliche

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