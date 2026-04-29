Amat Cub Trasporti | Prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori

Il personale di Amat ha mantenuto lo stato di agitazione, che si è intensificato con l’avvio della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione. La decisione è stata comunicata dopo che i lavoratori hanno sottolineato la volontà di proseguire le azioni di protesta, mentre le parti coinvolte continuano a discutere per trovare una soluzione. La situazione rimane sotto attenzione, con le negoziazioni ancora in corso.

Lo stato di agitazione del personale di Amat prosegue e si rafforza con l’avvio della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione. La richiesta di convocazione in Prefettura è, a oggi, l’ennesimo tentativo di ottenere un confronto reale dopo anni di promesse disattese, silenzi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Città della Scienza, prosegue stato di agitazione dei lavoratoriTempo di lettura: 2 minuti Prosegue lo stato di agitazione e mobilitazione dei lavoratori di Città della Scienza. Vertenza ’Acqua & Sapone’. Attesa l’assemblea dei lavoratori. Continua lo stato di agitazioneNon si ferma lo stato di agitazione dei 56 dipendenti del centro di distribuzione ex Logimer- Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa ha...