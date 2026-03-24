Gennaro Bartolomucci nominato amministratore delegato di Otofarma

Riassetto della governance per Otofarma, realtà leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico e con oltre 30 anni di esperienza nell’hearing care. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato una revisione della struttura delle deleghe e la nomina di Gennaro Bartolomucci, già presidente del Cda, come nuovo amministratore delegato della società. Un passaggio strategico per la crescita. La ridefinizione dell’assetto societario rappresenta una fase chiave per il gruppo. Fondatore dell’azienda e profondo conoscitore del modello industriale e del mercato, Bartolomucci manterrà anche il ruolo di direttore commerciale, con l’obiettivo di accelerare l’attuazione del piano industriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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