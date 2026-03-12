Ternana Stefano Bandecchi | Preoccupato per il futuro della squadra L’esito del Tar per stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti

Dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza nella prefettura di Terni, sono stati confermati i piani della Ternana calcio di disputare le partite a porte aperte. L’amministratore unico della società, Fabio Forti, e il sindaco Stefano Bandecchi hanno comunicato che la squadra continuerà a giocare in questa modalità. Bandecchi ha espresso preoccupazione per il futuro del club e ha affermato che l’esito del Tar sullo stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti.

Le parole del sindaco al termine della riunione in Prefettura. Prima le rassicurazioni sul poter giocare a porte aperte le prossime gara, poi alcuni dubbi avanzati sul futuro della società rossoverde Stefano Bandecchi: "Sulle ingiunzioni comunali alla Ternana è un qualcosa di inevitabile, che parte dai dirigenti. Poi abbiamo detto all'amministratore che siamo gli ultimi a poter essere pagati, all'interno dei 14 milioni di debiti della società rossoverde. Sul futuro dello stadio stiamo aspettando la sentenza del Tar, sulla convenzione non ci sono particolari problemi, lo stadio è pienamente agibile. La mia attenzione personale sulla Ternana è da tifoso, poi come sindaco ho dei doveri che porto avanti, anche se con difficoltà visto che i rapporti con la proprietà non sono idilliaci.