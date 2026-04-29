L’appello di Stefano Bandecchi | La Ternana può essere salvata Solo 200 mila euro per mantenere la storia di una città

Un imprenditore ha rivolto un appello per salvare la squadra di calcio di una città, sostenendo che con una cifra di circa 200 mila euro si potrebbe mantenere la continuità storica del club. Il messaggio è stato diffuso in risposta alle indicazioni fornite dai curatori fallimentari, che hanno delineato le procedure legali e le possibili soluzioni per il futuro della società. La richiesta mira a coinvolgere i sostenitori e le istituzioni locali.