Stavo pulendo la terrazza così presi l’hantavirus I dolori? Non resta che sperare di sopravvivere | il racconto di Ralph Hasenhuttl
Un uomo ha raccontato di aver contratto l’hantavirus mentre puliva la terrazza, descrivendo i dolori e la speranza di sopravvivere. La vicenda si lega al focolaio dell’MV Hondius, una nave da crociera che ha registrato tre decessi e diversi casi sospetti di infezione dopo l’evacuazione a Tenerife. La diffusione del virus ha attirato l’attenzione internazionale, portando molte persone a riflettere sui rischi connessi al contagio.
“Ogni giorno mi chiedevo se ce l’avrei fatta “. Oggi tutto il mondo parla dell’ hantavirus, dopo il focolaio esploso sulla nave da crociera MV Hondius, con tre morti e numerosi casi sospetti registrati dopo l’evacuazione a Tenerife. Ma 14 anni fa, l’infezione che colpì Ralph Hasenhuttl era sconosciuta al grande pubblico. Il tecnico austriaco ha deciso di raccontare a quattordici anni di distanza quando contrasse l’ hantavirus mentre allenava l’ Aalen, nel 2012. Una testimonianza drammatica, seppur con un lieto fine. L’allenatore austriaco, oggi 58enne, ha spiegato di aver probabilmente contratto l’infezione durante una semplice attività domestica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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