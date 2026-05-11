Stavo pulendo la terrazza così presi l’hantavirus I dolori? Non resta che sperare di sopravvivere | il racconto di Ralph Hasenhuttl

Un uomo ha raccontato di aver contratto l’hantavirus mentre puliva la terrazza, descrivendo i dolori e la speranza di sopravvivere. La vicenda si lega al focolaio dell’MV Hondius, una nave da crociera che ha registrato tre decessi e diversi casi sospetti di infezione dopo l’evacuazione a Tenerife. La diffusione del virus ha attirato l’attenzione internazionale, portando molte persone a riflettere sui rischi connessi al contagio.

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