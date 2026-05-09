L'allenatore di calcio ha contratto l’hantavirus mentre spazzava la terrazza di casa, senza indossare mascherina. La sua attività domestica si è trasformata in un episodio che ha portato alla diagnosi della malattia. Ha dichiarato di aver pensato di poter morire, affermando che attualmente non esiste una cura specifica. L’incidente si è verificato durante un momento di routine nel fine settimana.

Ralph Hasenhuttl prese l’hantavirus spazzando la terrazza di casa. Senza mascherina, senza pensarci, come fa chiunque nel fine settimana. Inalò polvere contaminata da escrementi di topi e nel giro di due settimane si ritrovò in terapia intensiva con il fegato e i reni gonfi, il cuore impazzito e i medici che gli dicevano: non c’è cura, devi solo sperare che il tuo corpo produca gli anticorpi. Aveva 45 anni, era un allenatore nel pieno della carriera dopo aver portato l’Aalen in 2.Bundesliga, e pensava di morire per aver fatto le pulizie. La sua storia è tornata drammaticamente attuale dopo il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Hondius, dove tre persone sono morte e altre sono ricoverate in gravi condizioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hasenhuttl prese l’hantavirus spazzando la terrazza: “Pensavo di morire, non esiste cura”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Ralph Hasenhuttl racconta come ha preso l’hantavirus che ha rischiato di ucciderlo: “Pulivo casa”Nel sentire le notizie allarmanti degli ultimi giorni, Ralph Hasenhuttl è tornato indietro a un momento drammatico della sua vita, quando anche lui...

Incidente choc per il campione Damien Touzé: “Pensavo di morire”Il 10 febbraio la carriera e la vita del ciclista francese Damien Touzé sono cambiate drasticamente durante il Tour of Oman.