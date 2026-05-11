Stati Uniti rilasciato il video di un attacco contro una nave sospettata di traffico di droga

Le forze armate statunitensi hanno diffuso un video che mostra un attacco contro un’imbarcazione sospettata di traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale. L’operazione si è conclusa venerdì con la morte di due uomini e un solo sopravvissuto. La nave presa di mira era stata individuata durante un’attività di sorveglianza nella zona, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento.

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L’ultimo attacco delle forze armate statunitensi contro un’imbarcazione sospettata di traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale ha causato venerdì la morte di due uomini, lasciando un solo sopravvissuto. Un video pubblicato sui social media dal Comando Sud degli Stati Uniti mostra l’immagine di un’imbarcazione nera prima di quella che sembra essere un’esplosione, seguita da una colonna di fuoco che si alza dall’oceano. Il Comando Sud ha dichiarato di aver “immediatamente avvisato la Guardia Costiera degli Stati Uniti affinché attivasse il sistema di ricerca e soccorso per il sopravvissuto”. Mercoledì scorso la Casa Bianca ha...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stati Uniti, rilasciato il video di un attacco contro una nave sospettata di traffico di droga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Usa, ancora un attacco contro un'imbarcazione sospettata di traffico di drogaNuovo attacco degli Stati Uniti nel Pacifico orientale contro un’imbarcazione sospettata di traffico di droga. Attacco nel Pacifico orientale: l’esercito USA colpisce un’imbarcazione sospettata di traffico di drogaABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione del Southcom e bilancio in crescita L’esercito degli Stati Uniti ha comunicato di aver intercettato e colpito... Argomenti più discussi: Stati Uniti, rilasciato il video di un attacco contro una nave sospettata di traffico di droga; La nuova rottura tra Stati Uniti e Iran, ancora problemi al Ministero della Cultura; Teheran: 'Probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti'; Mondiali di calcio, Iran: Stati Uniti non hanno ancora rilasciato visti. Mondiali di calcio, Iran: Stati Uniti non hanno ancora rilasciato visti - x.com x.com Se sei negli Stati Uniti, Tubi ha appena rilasciato un nuovo documentario con Cucu - Reddit reddit