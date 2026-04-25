Usa ancora un attacco contro un' imbarcazione sospettata di traffico di droga

Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo intervento nel Pacifico orientale, colpendo un’imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga. L’operazione si è svolta in acque internazionali e non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’attacco. La nave colpita si trovava in quella zona al momento dell’intervento, che si inserisce in una serie di azioni volte a contrastare il narcotraffico nella regione.

Nuovo attacco degli Stati Uniti nel Pacifico orientale contro un’imbarcazione sospettata di traffico di droga. Un video diffuso sui social mostra il natante fermo in mare, prima dell’esplosione che lo avvolge nelle fiamme. Due le persone uccise. L’operazione rientra nella campagna lanciata dall’amministrazione Donald Trump contro i traffici illegali nelle acque latinoamericane: dall’inizio di settembre si contano almeno 183 vittime tra Pacifico e Caraibi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, ancora un attacco contro un'imbarcazione sospettata di traffico di droga Security Fallout | Biden’s Afghan Exit Sparks Criticism | 3PM AI News Headlines Notizie correlate Usa, il video dell’attacco contro una presunta imbarcazione utilizzata per il traffico di drogaL’esercito statunitense ha dichiarato di aver ucciso sei uomini in un attacco contro una presunta imbarcazione utilizzata per il traffico di droga... Attacco Usa nell'Oceano Pacifico, colpita una barca sospettata di traffico di droga(LaPresse) L’esercito degli Stati Uniti ha effettuato un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di traffico di droga nell’Oceano Pacifico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: IRAN: USA SEQUESTRANO NAVE CARGO IRANIANA E TEHRAN PROMETTE UNA RISPOSTA. A RISCHIO IL SECONDO ROUND NEGOZIALE; Trump: Nave iraniana sotto la custodia Usa. Teheran nega nuovi colloqui in Pakistan: Respinto secondo round di negoziati; Raid Usa contro presunta barca della droga nei Caraibi: tre morti; Fragile tregua nello Stretto di Hormuz. USA, ancora un attacco contro un'imbarcazione sospettata di traffico di droga(LaPresse) Nuovo attacco degli Stati Uniti nel Pacifico orientale contro un’imbarcazione sospettata di traffico di droga. Un video diffuso sui social mostra il natante fermo in mare, prima dell’esplos ... msn.com Usa, attacco esercito contro presunta barca di trafficanti di droga nei Caraibi: 3 mortiL'esercito Usa ha annunciato di avere attaccato un'altra imbarcazione accusata di trasportare droga nel Mar dei Caraibi, causando la morte di 3 persone. lapresse.it Sceneggiata Usa-Iran: Trump cancella il viaggio di Witkoff per i negoziati x.com Il presidente Usa ha minacciato di togliere la sovranità delle isole a Londra per darla all’Argentina come punizione agli alleati Nato che non avrebbero sostenuto gli Stati Uniti nella guerra in Iran - facebook.com facebook