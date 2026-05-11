A luglio i dipendenti pubblici riceveranno un incremento nelle loro buste paga, con un aumento dell’indennità di vacanza. La Ragioneria generale dello Stato ha recentemente aggiornato gli importi di questa indennità, determinando un mini-aumento prima dell’atteso nuovo contratto. La modifica riguarda esclusivamente questa voce, senza coinvolgere altri aspetti salariali o benefici legati al personale pubblico.

ROMA A luglio le buste paga dei dipendenti pubblici aumenteranno ancora. La Ragioneria generale dello Stato ha appena aggiornato gli importi relativi all'indennità di vacanza contrattuale a partire dall'anno 2025, alla luce degli ultimi rinnovi sottoscritti per il triennio 2022-2024. Statali, un mini-aumento prima del nuovo contratto Nei ministeri l'indennità sale fino a 49,08 euro al mese per i capi dipartimento e i dirigenti di prima fascia, dai precedenti 46,23 euro. Aumenta anche per i dirigenti di seconda fascia, a 38,47 euro. Per i funzionari l'indennità è pari a 21,14 euro, per gli assistenti a 17,40 euro e per gli operatori a 16,54 euro mensili.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Statali, mini-aumenti prima del nuovo contratto: ecco di quanto sale l'indennità

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