Sanità in Trentino aumenti e nuove indennità per i dirigenti sanitari | ecco di quanto

In Trentino, sono stati approvati aumenti e nuove indennità per i dirigenti sanitari. Dopo l'autorizzazione della Corte dei conti sulla sostenibilità finanziaria, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e le organizzazioni sindacali hanno concluso l'accordo definitivo per il rinnovo della parte economica e del quadro giuridico della dirigenza medica.

Il provvedimento sblocca ufficialmente i pagamenti degli arretrati e i nuovi trattamenti economici previsti per il personale dell'Azienda sanitaria universitaria integrata, per i trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027. "Questo traguardo non è solo un atto formale, ma un investimento concreto sulla qualità del nostro sistema di cura - ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti -. Adeguare i contratti significa dare certezze ai professionisti che rappresentano il motore della nostra sanità. Con questo sforzo finanziario, il Trentino sceglie di difendere il proprio capitale umano, garantendo la tenuta dei servizi essenziali per i cittadini anche in una prospettiva di lungo periodo". 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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