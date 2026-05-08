Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia riguardante l’arresto di un sospettato nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La vicenda, che risale a diversi anni fa, ha visto ripercussioni giudiziarie e mediatiche, con nuovi sviluppi che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. La notizia ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e gli operatori dell’informazione.

Il caso del Omicidio di Chiara Poggi torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Nelle ultime ore, infatti, nuovi dettagli legati all’indagine su Andrea Sempio hanno avuto un forte impatto anche sulla posizione di Alberto Stasi, detenuto nel carcere di Bollate. Secondo quanto emerso, Stasi avrebbe reagito con incredulità e commozione dopo aver appreso alcuni contenuti attribuiti a intercettazioni raccolte dagli investigatori durante la nuova fase dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia. La notizia sarebbe arrivata mentre l’ex fidanzato di Chiara Poggi si trovava al lavoro a Milano, dove oggi svolge attività esterna grazie al regime di semilibertà ottenuto negli ultimi anni.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Agghiacciante”. Garlasco, la notizia su Stasi poco fa: cosa succede

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