Stasi scagionato Garlasco la notizia è arrivata | cosa succede

Nella città di Garlasco, è arrivata la notizia che ha suscitato grande attenzione: l’uomo che era stato condannato per un crimine grave è stato ufficialmente scagionato. La decisione della corte ha confermato che non ci sono più prove sufficienti per mantenere la condanna, portando a un cambiamento importante nel caso giudiziario. La vicenda, che ha attraversato anni di processi e polemiche, si chiude con questa sentenza definitiva.

Ci sono casi che sembrano scolpiti nella memoria collettiva e che, anche dopo anni, riescono ancora a far tremare certezze e sentenze. Garlasco è uno di questi: una storia che l’Italia credeva di conoscere, e che invece torna a muoversi sotto la superficie. E stavolta, a parlare, sono carte che pesano. Nelle ultime ore è emerso il contenuto di una relazione che sta già facendo discutere: un’informativa finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano che non si limita a guardare avanti, ma torna indietro. E lo fa con toni durissimi, mettendo nel mirino pezzi interi della ricostruzione che aveva portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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