Stasi scagionato Garlasco la notizia è arrivata | cosa succede
Nella città di Garlasco, è arrivata la notizia che ha suscitato grande attenzione: l’uomo che era stato condannato per un crimine grave è stato ufficialmente scagionato. La decisione della corte ha confermato che non ci sono più prove sufficienti per mantenere la condanna, portando a un cambiamento importante nel caso giudiziario. La vicenda, che ha attraversato anni di processi e polemiche, si chiude con questa sentenza definitiva.
Ci sono casi che sembrano scolpiti nella memoria collettiva e che, anche dopo anni, riescono ancora a far tremare certezze e sentenze. Garlasco è uno di questi: una storia che l’Italia credeva di conoscere, e che invece torna a muoversi sotto la superficie. E stavolta, a parlare, sono carte che pesano. Nelle ultime ore è emerso il contenuto di una relazione che sta già facendo discutere: un’informativa finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano che non si limita a guardare avanti, ma torna indietro. E lo fa con toni durissimi, mettendo nel mirino pezzi interi della ricostruzione che aveva portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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MattinaRai1. . Il delitto di Garlasco: Alberto Stasi basito per le intercettazioni di Andrea Sempio. Condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha saputo della svolta nelle indagini della procura di Pavia mentre era al lavoro in semilibertà. A #StorieItaliane l’Avv facebook
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