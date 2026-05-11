Stasera su Sky Cinema e NOW sono previste diverse proposte tra film d’azione, commedie e grandi classici. La programmazione include la visione di “The Running Man” alle ore 21 su Sky Cinema Uno e sulla piattaforma di streaming. La serata offre un mix di generi e titoli disponibili in vari canali e orari, offrendo agli spettatori un’ampia scelta per trascorrere la serata davanti alla televisione.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301), con un secondo passaggio su Sky Cinema Action alle 21.45 (canale 305), The Running Man rilancia l’action in chiave spettacolare con Glenn Powell protagonista di una corsa contro il tempo e contro la morte. Diretto da Edgar Wright e tratto da un’idea di Stephen King, il film immagina un futuro in cui la disperazione diventa intrattenimento: per salvare la figlia malata, Ben accetta di partecipare a un programma televisivo letale, dove ogni passo è sorvegliato e ogni errore può costargli la vita. Il ritmo è serrato, l’adrenalina costante e la critica al voyeurismo mediatico aggiunge un livello di lettura più tagliente.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 11 Maggio 2026 - The Running Man

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