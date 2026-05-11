Startup innovative | bonus Irpef fino al 65% investe nel turismo

Una nuova misura fiscale permette di ottenere un bonus Irpef fino al 65% sugli investimenti nel settore del turismo. Per un investimento di 50.000 euro, il recupero può arrivare a circa 32.500 euro. La detrazione si applica a specifici settori tecnologici legati al turismo, con criteri precisi per il calcolo della percentuale di recupero. La norma mira a incentivare gli investimenti in questo settore attraverso agevolazioni fiscali.

? Domande chiave Come si calcola il recupero del 65% su un investimento di 50.000 euro?. Quali settori tecnologici del turismo permettono di ottenere la detrazione Irpef?. Cosa succede se si vende la partecipazione prima dei tre anni?. Come evitare che i contributi regionali superino il limite de minimis?.? In Breve Detrazione Irpef fino a 65mila euro su investimenti massimi di 100mila euro annui.. Investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni per non perdere il bonus.. Limite aiuti de minimis UE fissato a 300.000 euro in tre anni per impresa.. Scadenza istanza Mimit per investimenti del primo semestre 2025 fissata al 31 maggio 2026..🔗 Leggi su Ameve.eu

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