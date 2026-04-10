Sicilia | bonus Irpef fino al 60% si trasferisce in Isola

La regione Sicilia ha approvato un nuovo provvedimento che offre un bonus Irpef fino al 60 per cento per chi decide di trasferirsi nell’isola. La misura mira a modificare la situazione demografica e produttiva della zona, attirando nuovi residenti e investimenti. La decisione della Giunta regionale si inserisce in un quadro di interventi per incentivare il ritorno o l’insediamento di persone e attività economiche sull’isola.

La Giunta regionale ha approvato oggi un provvedimento che punta a trasformare il volto demografico e produttivo dell’isola, introducendo un incentivo fiscale senza precedenti decide di stabilirsi in Sicilia. Attraverso il decreto firmato dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, in attuazione della legge di Stabilità, la Regione mette in campo un meccanismo di rimborso dell’Irpef che mira ad attirare professionisti, imprenditori e nuovi residenti dal resto del mondo. Un piano strategico per il capitale umano tra incentivi fiscali e rigenerazione immobiliare. L’obiettivo dichiarato dal presidente Renato Schifani è quello di favorire la... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: bonus Irpef fino al 60% si trasferisce in Isola Sicilia, rimborso Irpef fino al 60% per chi trasferisce la residenza dall’esteroRimborso dell’Irpef del 50 per cento per chi, dall’estero, sceglierà di trasferirsi in Sicilia, stabilendo il proprio domicilio fiscale in un Comune... Bonus voli Sicilia fino al 31 luglio 2026: rimborso fino a 50 euroLa Regione Sicilia proroga il bonus voli fino al 31 luglio 2026, offrendo rimborsi dal 25% al 50% per i residenti che viaggiano su tratte nazionali. Si parla di: Credito d'imposta per le start-up Resto in Sicilia. Rimborso Irpef del 50% per i nuovi residenti in Sicilia: «Puntiamo alla crescita del capitale umano»Il rimborso di minimo il 50 per cento dell'Irpef per chi sceglie di tornare a vivere in Sicilia. La nuova misura della Regione. meridionews.it Rimborso Irpef del 50% per nuovi residenti. Schifani: «Incentivo per chi dall'estero sceglie di vivere e lavorare in Sicilia»Rimborso dell’Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall’estero, si stabiliranno in Sicilia , trasferendo il proprio domicilio fiscale in un ... gazzettadelsud.it