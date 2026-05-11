Bonus Irpef turismo quanto spetta a chi investe in startup innovative | come richiederlo

Grazie a una finestra straordinaria aperta dal decreto Pnrr, è ancora possibile richiedere il bonus Irpef destinato agli investimenti nelle startup innovative. Questa misura permette ai contribuenti di beneficiare di un incentivo fiscale inserito in un contesto di agevolazioni per il settore del turismo. La procedura di richiesta è disponibile per chi decide di investire in queste realtà imprenditoriali, grazie a specifici parametri stabiliti dalla normativa.

Grazie alla finestra straordinaria aperta dal decreto Pnrr, è ancora possibile ottenere il bonus Irpef per gli investimenti nelle startup innovative. L’obiettivo della misura è incentivare l’afflusso di capitali privati verso imprese ad alto contenuto tecnologico e innovativo. E nel comparto del turismo, molte nuove imprese del settore rientrano ormai in questa categoria. Come funziona il bonus Irpef. L’agevolazione nasce dal decreto Rilancio – successivamente integrato e aggiornato – e consiste in uno sconto Irpef riconosciuto alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative, che possono recuperare il 65% della somma investita portandola in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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