In una giornata caratterizzata da un'apparente tranquillità, un leader politico si presenta con un look semplice, senza cravatta, e un sorriso che non sembra corrispondere alla sconfitta elettorale. La scena si svolge a Londra, dove il protagonista cerca di reagire a una battuta d’arresto che ha colpito il suo partito, in una fase di crescente frustrazione tra i rappresentanti di sinistra, mentre un altro attore politico di spicco si affaccia come interprete di un fenomeno che ha investito l’intero panorama politico locale.

Londra. Camicia bianca, colletto aperto, niente cravatta e un entusiasmo quasi sospetto per un uomo appena travolto dalle urne. Il primo ministro Keir Starmer si è presentato davanti agli attivisti laburisti con il sorriso tirato di chi sa benissimo che nel partito molti stanno già prendendo le misure per traslocare a Downing Street. Il premier britannico ha provato il grande numero del “reset”: tono più alto del solito, parole d’ordine sulla speranza, sull’ascolto, sul cambiamento. “ Capisco la frustrazione ”, ha ripetuto dopo il tracollo delle amministrative che ha consegnato alla destra di Nigel Farage una vittoria dal peso politico enorme.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Starmer prova il rilancio disperato per non lasciare la poltrona: storia di una sinistra “frustrata” dal fenomeno Farage

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