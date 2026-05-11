Formalmente è stato il discorso del “reset”, ma ci vuol poco a che diventi il discorso del bunker. Keir Starmer, Primo ministro inglese, ha rilanciato stamattina con nuove linee programmatiche dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Il Partito Laburista di cui è leader, infatti, ha subito lo schianto di Reform UK, movimento euroscettico, aggancio del trumpismo sull'Isola, guidato da Nigel Farage. Neanche i Conservatori ne sono usciti benissimo: ciò dunque delinea una crisi di sistema del classico schema bipartitico inglese. Il discorso di Starmer, dunque. Dice che andrà avanti per onorare il mandato, possibilmente di legislatura, ottenuto dagli elettori nel 2024.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Starmer nel bunker, tenta la carta europea ma spacca ancora i laburisti

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