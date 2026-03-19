Il leader del partito laburista ha affermato che l’Europa deve concentrarsi sulla questione ucraina, mentre la relazione tra il Regno Unito e l’ex presidente degli Stati Uniti si trova ai minimi storici. Secondo le sue parole, negli Stati Uniti Donald Trump è associato principalmente alla casa reale e a Winston Churchill, un’immagine che Londra sfrutta a suo vantaggio. La situazione attuale del rapporto tra i due paesi è caratterizzata da tensioni e incomprensioni.

Il premier britannico difende Kyiv. Intanto il rapporto con la Casa Bianca si incrina ulteriormente Nell’immaginario britannico di Donald Trump ci sono solo la casa reale e Winston Churchill. La passione del presidente americano per i reali è cosa nota e ben strumentalizzata da Londra, tanto che nella conversazione che il premier britannico, Keir Starmer, ha avuto con il presidente americano all’inizio dell’operazione militare contro l’Iran, quando il Regno Unito non aveva dato il permesso di utilizzare le proprie basi – una conversazione che il Sun ha definito “complicata” – Starmer ha cercato di ammorbidire i toni ricordando a Trump che dopo l’estate re Carlo andrà in visita a Washington, un buon momento per celebrare la relazione speciale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Starmer dice che la priorità europea è l’Ucraina, ma la relazione con Trump è ai minimi

Articoli correlati

Scontro Starmer-Trump, i rapporti tra Usa e Gran Bretagna sono ai minimi storici: la ‘carta re Carlo’ per ricucire (o peggiorare) lo strappo)Winston Churchill la chiamava la “special relationship” e se gli inglesi ci hanno sempre creduto, la maggior parte degli americani pare non abbia la...

In Iran la pace resta un tabù. Trump si dice certo che la guerra è agli sgoccioli, ma apre ai negoziati con Teheran che, però, rifiuta e cerca l’escalationQuando finirà la guerra in Iran? È questa la domanda sulla bocca di tutti dopo che il conflitto è entrato nell’undicesimo giorno, senza grandi...

Altri aggiornamenti su Starmer dice

Temi più discussi: Starmer dice che la priorità europea è l’Ucraina, ma la relazione con Trump è ai minimi; Zelensky a Downing Street. Starmer: Rimanere concentrati sull'Ucraina; Zelensky visita a Londra e poi Madrid per guerre in Ucraina e Iran; Londra, Starmer in bilico: Sapeva dei legami tra Epstein e Mandelson. Il caso della buonuscita.

Starmer dice che la priorità europea è l'Ucraina, ma la relazione con Trump è ai minimiL'ad delle ferrovie ucraine Oleksandr Pertsovskyi ha consegnato all'attore americano una statuetta fatta con l'acciaio dei treni colpiti durante l'invasione russa: L’abbiamo forgiato in segno di ... ilfoglio.it

Iran, Ricciardi (M5S): la vostra complicità ci espone(ASI) Allo scoppio della guerra negli altri Paesi ci sono stati Macron, Sanchez, Starmer. Noi abbiamo Tajani che dice: noi abbiamo la posizione dell’Unione Europea e poi a domande risponde: l’Union ... agenziastampaitalia.it

I petrolieri avvertono il presidente: la crisi energetica peggiorerà. Lui richiama gli alleati e minaccia Starmer. Ma intanto il Giappone gli dice di no x.com

Quando si dice la coincidenza: la destra cercava uno slogan e ha trovato un ritornello. Venerdì scorso, dopo il giro di call internazionali con Macron, Starmer e Merz sulla guerra in Iran, Giorgia Meloni ha trovato un attimo per chiamare Sal Da Vinci, all’anagraf - facebook.com facebook