? Cosa sapere Ubezio e Spartà presentano il libro Exit Queen martedì 28 aprile a Milano.. L'incontro analizza le ripercussioni geopolitiche della Brexit e la trasformazione della monarchia britannica.. L’avvocato Marco Ubezio e il giornalista Francesco Spartà presentano il libro Exit Queen, scacco alla Regina, martedì 28 aprile 2026 presso la Biblioteca Avv. Giorgio Ambrosoli del Palazzo di Giustizia di Milano. L’incontro, previsto dalle ore 15.00 alle 17.00, porterà all’attenzione dei presenti le riflessioni contenute nell’opera appena pubblicata, la quale è già stata oggetto di una ristampa. Il dibattito si concentrerà sulle trasformazioni...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Regno Unito e Brexit: il nuovo scacco alla Corona a Milano

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Temi più discussi: No, l’Ue non ha creato un ufficio a Bruxelles per annullare la Brexit; Brexit, il ministro britannico per l’Europa: Ecco perché ci avvicineremo sempre di più alla Ue; Crescono le opportunità di riavvicinamento tra Regno Unito e UE: Brexit addio? Le conseguenze per le PMI italiane; LONDRA: CRISI IRAN SPINGE IL REGNO UNITO VERSO L'EUROPA. TENSIONI CON TRUMP.

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