Stare bene e sentirti in forma con Wake Up Energy

È stata annunciata la seconda edizione di Wake Up Energy, un evento dedicato al benessere e all’attività fisica. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e prevede sessioni di allenamento e momenti dedicati alla cura della mente. Andrea Foriglio è il portavoce di questa iniziativa, che mira a promuovere uno stile di vita più attivo e consapevole.

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Il programma si sviluppa in un equilibrio perfetto tra attività fisica, momenti introspettivi e convivialità. Dall’accoglienza con welcome box alla cerimonia di apertura e grounding rituale tra gli ulivi, fino alle sessioni di body activation outdoor workout, yoga al tramonto e mindfulness guidata sotto le stelle. Andrea Foriglio presenta la seconda edizione di Wake. Diletta Leotta e il suo dolce segreto finalmente svelato Diletta Leotta e Loris Karius hanno condiviso le prime. JustMe: 10 anni di successi per U&G – Ufficio Stampa Milano L’ufficio stampa milanese di Ester Uggiosi celebra. Belén e Stefano De Martino: c’è di nuovo qualcosa? Nuove indiscrezioni rilanciano il gossip sulla coppia più chiacchierata.🔗 Leggi su Bollicinevip.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Have you ever slept for 8 full hours… and still woke up exhausted Notizie correlate Solo dating, l’appuntamento con te stessa per stare bene anche con gli altriSe negli ultimi anni abbiamo condiviso praticamente tutto, dalle storie su Instagram alle playlist del momento, dai brunch perfetti ai weekend... “Stare bene con gusto”: salute, vini siciliani e solidarietà con le Donne del VinoMessina si prepara ad accogliere un’iniziativa che unisce benessere, enogastronomia e solidarietà: domenica 1 marzo la Camera di Commercio ospiterà... Argomenti più discussi: Occhiali da sole donna: 5 modelli di tendenza per proteggerti dal sole (e sentirti anche un po’ diva); 10 maggio 2026: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giorno; Oroscopo Bilancia della settimana dall’11 al 17 maggio 2026; Oroscopo per la settimana che va dall’11 al 17 maggio 2026. Quanto tempo ti è voluto per sentirti sicura a truccarti, e cosa ti ha aiutato di più a migliorare? - Reddit reddit Helena Janevret - Results on X | Live Posts & Updates - x.com x.com