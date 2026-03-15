Negli ultimi anni molte persone hanno condiviso ogni aspetto della propria vita sui social, dai momenti di svago alle attività quotidiane. Tuttavia, si sta diffondendo un nuovo modo di vivere il tempo libero: dedicarsi a sé stessi attraverso incontri e attività in solitudine. Questa tendenza si manifesta come un modo per ristabilire un equilibrio tra momenti di condivisione e spazi personali, riscoprendo il valore del tempo passato da soli.

Se negli ultimi anni abbiamo condiviso praticamente tutto, dalle storie su Instagram alle playlist del momento, dai brunch perfetti ai weekend organizzati all’ultimo minuto, c’è una cosa che stiamo iniziando a riscoprire con un certo entusiasmo: il piacere di fare cose da sole. Non per forza perché non ci sia qualcuno con cui uscire, ma perché a volte è semplicemente bello così. Senza orari da incastrare, senza chat infinite per decidere dove andare, senza quel momento in cui qualcuno dice “boh, fai tu” e alla fine non si fa niente. È proprio qui che entra in scena il solo dating. Un piccolo fenomeno contemporaneo che negli ultimi tempi ha iniziato a circolare sempre di più tra online e off-line. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Solo dating, l’appuntamento con te stessa per stare bene anche con gli altri

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