Stare bene con gusto | salute vini siciliani e solidarietà con le Donne del Vino

Il progetto “Stare bene con gusto” nasce per promuovere la salute attraverso vini siciliani e iniziative di solidarietà con le Donne del Vino. A Messina, la Camera di Commercio ospiterà questa tappa domenica 1 marzo, attirando appassionati di enogastronomia e sostenitori della beneficenza. L’evento prevede degustazioni, incontri e momenti di confronto, coinvolgendo diverse associazioni locali. La partecipazione si concentra sull’importanza di uno stile di vita equilibrato, unendo piacere e benessere.

Messina si prepara ad accogliere un’iniziativa che unisce benessere, enogastronomia e solidarietà: domenica 1 marzo la Camera di Commercio ospiterà la tappa peloritana del progetto “Stare bene con gusto”, promosso dai Rotary Club dell’Area Peloritana con il patrocinio dell’Asp Messina e la compartecipazione della Camera di Commercio locale. Partner dell’evento è la delegazione siciliana dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, guidata dall’architetto e rotariana Flora Mondello. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche, promuovendo al contempo la salute della comunità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

