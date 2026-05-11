Stanley Tucci a Portonovo atto d’amore per i moscioli Federica Rubini | L’esperienza più bella Video

A Portonovo, in provincia di Ancona, si sono svolti incontri tra celebrità e il mare, con momenti dedicati ai moscioli, un mollusco locale. Un attore noto ha partecipato a un evento che ha celebrato questa tradizione, mentre l’attrice ha condiviso un ricordo personale legato a questa esperienza. La giornata ha visto anche la partecipazione di altri volti noti, creando un’atmosfera di condivisione tra persone e cultura gastronomica.

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