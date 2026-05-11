Stanley Tucci a Portonovo atto d’amore per i moscioli Federica Rubini | L’esperienza più bella Video
A Portonovo, in provincia di Ancona, si sono svolti incontri tra celebrità e il mare, con momenti dedicati ai moscioli, un mollusco locale. Un attore noto ha partecipato a un evento che ha celebrato questa tradizione, mentre l’attrice ha condiviso un ricordo personale legato a questa esperienza. La giornata ha visto anche la partecipazione di altri volti noti, creando un’atmosfera di condivisione tra persone e cultura gastronomica.
Portonovo (Ancona), 11 maggio 2026 – Ci sono incontri che segnano una vita e ci sono sapori che raccontano una storia lunga quasi mezzo secolo. Quando il fascino di Hollywood incontra la magia della Baia di Portonovo, il risultato non può che essere un omaggio alla bellezza e alla tradizione. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoil-trailer-della-nuova-docuserie-di-stanley-tucci-braccio-destro-di-miranda-ne-il-diavolo-veste-prada-2-girato-nel-ristorante-emilia-di-portonovo-il-video-e7qz3a0e Emilia tappa della serie di Tucci sulla cucina italiana. È quello che emerge dal trailer, pubblicato proprio domenica nel giorno della Festa della Mamma da Federica Rubini, del programma condotto da Stanley Tucci, la star internazionale (è ora al cinema con il sequel evento de Il Diavolo veste Prada ) che è grande amante della cucina italiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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