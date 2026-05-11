Stai prendendo troppe vitamine? Come puoi accorgertene e i rischi che corri

L’assunzione eccessiva di vitamine può portare a problemi di salute, anche se spesso passa inosservata. Quando si consumano integratori o alimenti ricchi di vitamine in modo eccessivo, si rischia di sviluppare l’ipervitaminosi. Questa condizione si manifesta con sintomi come nausea, mal di testa o affaticamento e in alcuni casi può causare danni più gravi agli organi. È importante conoscere i segnali e i limiti di assunzione corretta.

Si parla tanto di carenze vitaminiche, ma non così tanto di eccesso di vitamine o ipervitaminosi: quando si prendono degli integratori vitaminici, però, è sempre fondamentale non esagerare, perché assumere troppe vitamine non solo non è utile, ma è anche dannoso per la salute. Come spiegato a Prevention dal professor Robert Fontana, docente dell’Università del Michigan, non sempre le persone si rendono conto di quanto sia importante calibrare gli integratori: “Le persone pensano di prendere gli integratori vitaminici come se fosse frutta. Pensano ‘i mirtilli rossi o l’uva non possono farmi male, se ne consumo di più sarò più sano’ ma per gli integratori non è così”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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