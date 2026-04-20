Secondo una recente analisi, in Italia si registra un eccesso di automobili, che contribuisce all'intensificazione del traffico e ai rischi per la salute pubblica. Studi dimostrano che con quindici minuti di cammino quotidiano si possono ridurre le emissioni di CO2 di circa 0,7 chilogrammi a persona al giorno. Questa semplice abitudine potrebbe rappresentare un passo concreto per migliorare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.

Quindici minuti di cammino negli spostamenti quotidiani: basta poco per ridurre le emissioni di CO2 fino a 0,7 chilogrammi al giorno per persona. E' l'invito a muoversi in modo sostenibile che lancia Fiab - Federazione italiana ambiente e bicicletta, in occasione dell' Earth Day del 22 aprile, dando vita per la prima volta all'iniziativa nazionale #muoviamociperlaterra per riportare l'attenzione collettiva sulle conseguenze negative generate dalla dipendenza, ancora troppo diffusa, dall'uso dell'auto e in generale dai mezzi di trasporto a motore privati. "Nel nostro Paese, a fronte di una riduzione generale delle emissioni, i trasporti sono l'unico comparto in controtendenza - rileva Fiab - quelle di gas serra sono superiori ai livelli del 1990, con un aumento di oltre il 7%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiab, 'troppe auto in Italia, traffico e rischi per salute'

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