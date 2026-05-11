Stagione tutta in salita Rosse Barcellona e il Mugello ultime chiamate

La stagione si sta rivelando complicata per le principali protagoniste delle competizioni motoristiche. Le squadre di Rosse, Barcellona e Mugello si preparano all'ultima fase con sfide significative da affrontare. L'infortunio di Marquez ha avuto un impatto diretto sulle strategie della Ducati, influenzando le loro possibilità di ottenere risultati importanti nelle prossime gare. La situazione rimane aperta e tutto può ancora succedere.

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Galli?infortunio di Marquez ha un riflesso assolutamente crudo sulle ambizioni della Ducati. E in effetti, se già la primissima parte del Mondiale aveva detto che per le Rosse la caccia al titolo sarebbe stata una salita piuttosto complicata, ora con Marc costretto a rimettersi (forse) in moto dopo aver saltato due Gp, i calcoli della stagione (in chiave ducatista) diventano ancora più complicati. Certo, per essere obiettivi, è chiaro che di Sprint, di gare e quindi di punti, a disposizione ce ne sono ancora tanti per non resettare del tutto le chance di miracolo (un altro) che Marquez proverà a riportare sul Mondiale dal Mugello in poi....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stagione tutta in salita. Rosse, Barcellona e il Mugello ultime chiamate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mugello, il Mugello accoglie 26 piloti per la sfida europea paralimpica? Cosa scoprirai Chi è il pilota veterano che torna in pista dopo l'incidente? Come si integrano le moto da 1000cc con le disabilità degli atleti?... Leggi anche: Stop alle piogge, arriva la primavera: sole e temperature in salita in tutta Italia Argomenti più discussi: Buldog ko a Prato, stagione finita. Annata top; Internazionali, arrivederci Roma: Paolini spreca tre match point e perde la corona; Focus BM/ Al via i playoff di serie B Nazionale: occhi sulla serie tra JuveCaserta ed Herons Montecatini, Vigevano attende Faenza. La Virtus Roma 1960 al test contro Omegna - di Valerio Laurenti; GIRO DI TURCHIA, BAGATIN E IL RACCONTO DI UNA VITTORIA ARRIVATA SCOPRENDO I PROPRI LIMITI. Le gomme fanno davvero una grande differenza per la velocità? In salita e discesa? - Reddit reddit imdemirci ???? ikinci yildiz (@southernv__) / Posts / X - x.com x.com