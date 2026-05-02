Nel Mugello si sono radunati 26 piloti provenienti da tutta Europa per una gara paralimpica di moto. Tra i partecipanti c’è anche un veterano che torna in pista dopo aver subito un incidente. Le moto da 1000cc vengono adattate alle esigenze degli atleti con disabilità, permettendo loro di competere in condizioni di sicurezza. L’evento si svolge su un circuito noto per le sue sfide tecniche e il suo fascino.

? Cosa scoprirai Chi è il pilota veterano che torna in pista dopo l'incidente?. Come si integrano le moto da 1000cc con le disabilità degli atleti?. Quale ruolo avranno gli studenti dell'Itis di Lucca in questo weekend?. Perché la ministra Locatelli ha voluto sostenere questa sfida europea?.? In Breve 26 piloti di Italia, Francia, Spagna e Austria gareggeranno nelle categorie 600cc e 1000cc.. L'ex pilota Cantalupo debutterà con il team Di.Di. insieme al veterano Ivo Arnoldi.. L'8 maggio 30 studenti dell'Itis di Lucca seguiranno un corso di educazione stradale.. Il Nexum Team schiererà cinque piloti tra cui Sontacchi, Procopio, Lunghi, Coccato e Quaquarini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mugello, il Mugello accoglie 26 piloti per la sfida europea paralimpica

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