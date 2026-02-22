Stop alle piogge arriva la primavera | sole e temperature in salita in tutta Italia

L’arrivo di un anticiclone ha portato il sole e temperature in crescita in tutta Italia, dopo giorni di piogge e perturbazioni. Le condizioni meteorologiche migliorano grazie a questo fronte stabile, che favorisce giornate soleggiate e clima più caldo. Le regioni del Nord e del Sud registrano un aumento delle temperature, mentre il cielo si libera dalle nuvole. Le previsioni indicano che il bel tempo continuerà nei prossimi giorni.

Stop alle perturbazioni e alle piogge. L’anticiclone porta finalemente sole e tempo stabile con temperature in rialzo in tutta Italia. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma come dopo mesi caratterizzati da un surplus di piogge che ha saturato i terreni, il weekend segnerà il passaggio di testimone definitivo tra l’instabilità e un dominio atmosferico più solido. Da Nord a Sud, la penisola si tingerà finalmente d’azzurro, offrendo ampie schiarite che spazzeranno via il grigiore delle ultime settimane. Le uniche note dissonanti saranno relegate a una residua variabilità sulle regioni dell’estremo Sud e sulla Liguria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

