Ceam apre le selezioni per nuove figure

Ceam ha annunciato l’apertura delle selezioni per nuove figure professionali, in un momento in cui sta ampliando le sue attività. L’azienda sta cercando candidati per rafforzare il proprio team e sostenere la crescita. Le posizioni sono rivolte a diverse figure e saranno inserite nel quadro delle risorse di Ceam. La società ha reso noto di essere alla ricerca di nuovi collaboratori.

Ceam amplia il suo raggio d'azione e per questo sta potenziando il suo organico con nuove figure professionali. L'azienda ha annunciato ieri che sta creando un reparto di assistenza e supporto tecnico specializzato nei misuratori di portata magnetici, frutto di una joint venture con un partner storico cinese. Questo nuovo team sarà operativo entro la fine dell'anno presso la nuova area produttiva di Empoli. Tra le posizioni prioritarie, Ceam è alla ricerca di tecnici di laboratorio con competenze di base in elettronica, elettronica e informatica, senza necessità di esperienza ingegneristica. Sono considerati un valore aggiunto esperienze in settori come antifurti, telecamere o tecnologie affini.