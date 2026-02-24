Caos in galleria | 4 auto scontrate due feriti e traffico bloccato

Un incidente tra quattro auto ha causato un blocco totale del traffico in una galleria sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Due persone sono rimaste ferite lievemente e sono state portate in ospedale. L’impatto si è verificato poco prima delle prime luci dell’alba, improvvisamente creando ingorghi e disagi per gli automobilisti che percorrevano la tratta. La polizia sta ancora chiarendo le cause dello scontro e gestendo la viabilità.

All’alba di oggi, un incidente stradale ha paralizzato la viabilità sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, trasformando una galleria in un campo di battaglia. Intorno alle 6, quattro veicoli si sono scontrati all’interno della seconda galleria in direzione di Trapani, all’altezza di Isola, causando due feriti lievi e un traffico in tilt per tutta la mattinata. La scena, descritta dai soccorritori come caotica, ha evidenziato ancora una volta la vulnerabilità di queste infrastrutture critiche. Mentre la carreggiata è tornata alla normalità dopo alcune ore, l’episodio solleva domande urgenti sulla sicurezza stradale e sulla necessità di interventi strutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Auto ribaltata in A21, due feriti: traffico bloccatoUn incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A21 a Piacenza, causando il ribaltamento di un’auto e bloccando il traffico.

Scontro con un camion, auto si ribalta: due feriti e caos trafficoQuesta mattina sull’autostrada A4, tra Ospitaletto e Rovato, un incidente ha provocato il ribaltamento di un’auto e due feriti.

Argomenti correlati

Caos autostrade tra incidenti e cantieri: un'altra domenica con più di 10 km di coda nel savonese; Incidente sulla bretella Ivrea-Santhià: tamponamento a catena fra quattro auto in galleria, traffico nel caos; ? Tamponamento, traffico nel caos: 12 persone coinvolte e code chilometriche - BresciaToday; A14, code e disagi tra Pedaso e Grottammare nel primo giorno di lavori nella galleria Vinci.

Incidente sulla bretella Ivrea-Santhià: tamponamento a catena fra quattro auto in galleria, traffico nel caosUn incidente ha provocato il caos nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià. Si è trattato di un tamponamento a catena fra quattro auto avvenuto all' ... torinotoday.it