Lavori in galleria chiude per un giorno la tangenziale di Romagnano | traffico bloccato il 5 maggio

Martedì 5 maggio, un tratto della tangenziale di Romagnano Sesia sarà chiuso al traffico per circa sette ore. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di manutenzione programmata agli impianti all’interno del tunnel presente sulla strada statale 299. La chiusura interessa un tratto specifico della tangenziale e riguarda tutti i veicoli, con un’interdizione temporanea al traffico durante l’intera giornata.

Chiude per una giornata un tratto della tangenziale di Romagnano Sesia. Per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di manutenzione programmata agli impianti all'interno del tunnel, martedì 5 maggio il tratto della strada statale 299 sarà interdetto al traffico per sette ore.Gli orari e il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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