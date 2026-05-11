Si apre un nuovo capitolo nelle indagini legate al caso di Garlasco, con l’emergere di un’ulteriore inchiesta condotta contro soggetti non ancora identificati. Questa scoperta si aggiunge alle verifiche già in corso, che hanno coinvolto precedenti sviluppi e approfondimenti sul delitto. Finora, le indagini si sono concentrate su vari aspetti e piste, ma questa nuova informazione apre ulteriori possibilità di approfondimento.

Se finora si è pensato all’iter processuale e di indagine sul delitto di Garlasco, come tortuoso o intricato, si aggiunge ora un nuovo tassello al mosaico. Si tratterebbe di un’ indagine aperta contro ignoti nel 2013 e archiviata nel 2018, sulla base di una denuncia-querela “presentata dalla difesa del condannato” Alberto Stasi, che però all’epoca non era affatto tale, poiché non aveva neppure ancora affrontato l’appello bis. Questa indagine sarebbe emersa dagli atti del fascicolo su Andrea Sempio, ovvero l’indagine notificata al 38enne a marzo 2025, e farebbe riferimento a una memoria depositata dal procuratore aggiunto Stefano Civardi con le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spunta un'altra indagine contro ignoti. È rimasta sconosciuta fino ad ora

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