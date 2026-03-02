Juventus contro la Roma un’altra partita da fino alla fine

La partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un risultato di 3-3, disputata domenica sera allo Stadio Olimpico. Questa sfida è stata considerata il match principale del weekend calcistico italiano ed è stata caratterizzata da un punteggio che ha mantenuto entrambe le squadre in campo fino all'ultimo minuto. L’incontro ha messo in evidenza le strategie di due dei più noti allenatori italiani degli ultimi vent’anni.

Roma Juve 3-3: Gatti salva i bianconeri nel finale! All'Olimpico solo un punto per i ragazzi di Spalletti

Roma-Juventus 3-3: Gatti rovina la festa romanista, Spalletti rimonta Gasp nel recupero. I giallorossi pareggiano contro i bianconeri nello scontro diretto per il quarto posto. Il difensore italiano segna al 93esimo riprendendo le reti di Malen, Wesley e N'Dicka

