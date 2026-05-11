Springfield 2026 - musica cibo e tanta birra!
A Springfield 2026 si torna a Masseria La Mandra, questa volta in primavera, stagione in cui tutto era iniziato otto anni fa. L’evento propone musica, cibo e numerose varietà di birra, attirando appassionati da diverse zone. La manifestazione si svolge in un’atmosfera informale e conviviale, con stand dedicati alle degustazioni e momenti musicali che animano la giornata. La location rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza all’aperto con amici e famiglia.
“Il bicchiere deve essere mai pieno e mai vuoto.” Anonimo LucanoTorniamo a Masseria La Mandra per la seconda volta e torniamo in primavera, nella stagione dove tutto è nato otto anni fa.Springfield è un piccolo evento legato alla birra artigianale, ogni anno selezioniamo nuovi e indipendenti.🔗 Leggi su Baritoday.it
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