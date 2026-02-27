Milano si tinge di verde smeraldo con la Settimana irlandese | musica cibo cinema e tanta musica in giro per la città

Milano ospita la Settimana irlandese, un evento che dura dieci giorni e propone numerose iniziative gratuite o a basso costo. La città si riempie di musica, danza, cinema, degustazioni e sport come il golf e il calcio gaelico. Gli eventi si svolgono in diverse zone di Milano, coinvolgendo pubblico di tutte le età e offrendo un'ampia varietà di attività legate alla cultura irlandese.

Milano, 27 febbraio 2026 – Dieci giorni di eventi diffusi e (quasi tutti) gratuiti all'insegna della musica, danza, spettacoli, cinema, cultura, degustazioni e sport come il golf e il calcio gaelico. È la quinta edizione della Ireland Week 2026 che si svolgerà a Milano dall’8 al 17 marzo 2026, in occasione del giorno di San Patrizio. Promossa da Turismo Irlandese e patrocinata dal Comune di Milano anche quest'anno si prepara a raccontare l'Irlanda, tingere la città di verde e conquistare i milanesi con un programma ricco e coinvolgente, tra conferme e qualche novità. Nel capoluogo milanese ci sarà un’allegra invasione di musicisti, artigiani, artisti, ballerini, maestri del gusto, operatori dell’industria turistica dalle diverse contee irlandesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

