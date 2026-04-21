Bergamo corre per la vita | Avis e Asd Runners uniscono sport e solidarietà fino al 2028

A Bergamo, fino al 2028, si svolge un'iniziativa che combina attività sportive e azioni di solidarietà. L'evento coinvolge l'Avis e un'associazione di corsa, con l'obiettivo di promuovere il benessere della popolazione attraverso una serie di appuntamenti dedicati allo sport e alla raccolta di donazioni. La collaborazione tra queste realtà mira a coinvolgere i cittadini in progetti di crescita sociale e salute collettiva.

Bergamo. Sport e solidarietà si incontrano in un progetto condiviso che guarda al benessere della comunità. L’ Avis di Bergamo e la Asd Runners Bergamo hanno annunciato una collaborazione triennale con l’obiettivo di promuovere la donazione di sangue e diffondere corretti stili di vita attraverso il mondo della corsa. L’intesa è stata presentata nel corso di un incontro organizzato nell’ambito della Donation Championship, durante il quale è stato illustrato il protocollo che impegnerà le due realtà fino al 2028. Da una parte Avis, attiva da oltre novant’anni nel campo della donazione di sangue ed emoderivati; dall’altra Asd Runners, tra le più numerose società sportive dilettantistiche del territorio, con circa 650 atleti e una presenza consolidata nelle principali manifestazioni podistiche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Donazione di sangue e plasma, la solidarietà corre sui ticket del parcheggio: l'iniziativa per i 90 anni di AvisUn gesto quotidiano e ordinario come pagare la sosta in centro può trasformarsi in un invito a compiere un atto straordinario.

Una raccolta di contenuti

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