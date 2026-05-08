Sono state messe in vendita le prevendite per il primo concerto di Spoleto Jazz 2026, che si terrà venerdì 16 ottobre al Teatro Nuovo “G”. La serata vedrà protagonista Judith Hill, cantante e polistrumentista, e rappresenta l’apertura ufficiale dell’edizione di quest’anno. La vendita dei biglietti è già attiva e permette di assicurarsi un posto all’evento d’apertura.

SPOLETO – Sono aperte le prevendite per il primo concerto di Spoleto Jazz 2026 che quest’anno inaugura con la cantante e polistrumentista Judith Hill, in programma venerdì 16 ottobre al Teatro Nuovo “G.C. Menotti” di Spoleto. Cantautrice e polistrumentista tra le più raffinate e potenti della scena internazionale, Judith Hill è un’artista capace di fondere soul, jazz e R&B in uno stile personale e riconoscibile. Dopo aver collaborato con leggende come Michael Jackson, Stevie Wonder ed Elton John, e dopo essere stata scoperta e prodotta da Prince, ha costruito un percorso artistico indipendente che la rende oggi una delle voci più autorevoli e innovative del panorama contemporaneo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Judith Hill apre Spoleto Jazz 2026: al via le prevendite

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