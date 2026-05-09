Il giuramento degli allievi | Siete la spina dorsale del sistema di sicurezza

Durante una cerimonia ufficiale, gli allievi hanno pronunciato il giuramento alla Repubblica italiana, dichiarando di essere diventati il volto dello Stato e considerando se stessi come parte integrante del sistema di sicurezza nazionale. Il loro impegno implica una responsabilità diretta nella tutela della collettività e dei cittadini, sottolineando come ogni individuo sia un elemento fondamentale nel mantenimento dell’ordine pubblico. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle forze di sicurezza.

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