Il giuramento degli allievi | Siete la spina dorsale del sistema di sicurezza
Durante una cerimonia ufficiale, gli allievi hanno pronunciato il giuramento alla Repubblica italiana, dichiarando di essere diventati il volto dello Stato e considerando se stessi come parte integrante del sistema di sicurezza nazionale. Il loro impegno implica una responsabilità diretta nella tutela della collettività e dei cittadini, sottolineando come ogni individuo sia un elemento fondamentale nel mantenimento dell’ordine pubblico. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle forze di sicurezza.
Con il giuramento alla Repubblica italiana "siete diventati lo Stato, il primo volto dello Stato. Ognuno di voi diventa un pezzo, un tassello, dello Stato, della sicurezza nostra e dei nostri figli. Siete nella grande famiglia dei carabinieri, della difesa e della Repubblica italiana". A consegnare queste parole al battaglione schierato, il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso della cerimonia di giuramento di ieri del 15o corso triennale alla Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Quando nel percorso che affronterete troverete difficoltà non vi...🔗 Leggi su Lanazione.it
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Panoramica sull’argomento
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